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العلماء الصينيون يبدأون في اختبار اللقاحات المطورة لفيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:25 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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بدأ العلماء الصينيون حملة تجنيد للمتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية لاختبار سلامة وفعالية اللقاحات المطورة حديثًا لمرض فيروس كورونا (COVID-19)، حسبما كشف وانج جون تشي، الباحث فى الأكاديمية الصينية للهندسة، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء.

وعلق "وانج": "هناك بعض وحدات العمل التي أحرزت تقدمًا سريعًا في تطوير اللقاحات وقدمت طلبات للتجارب السريرية إلى الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
 
وأضاف: "بدأوا مناقشات حول خطط التجارب السريرية المختلفة وتجنيد المتطوعين. سوف يمضون قدما عند تلقي موافقة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية".

تتسابق المجموعات البحثية في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح ضد المرض تم التعاقد عليه بالفعل من قبل أكثر من 180.000 شخص حول العالم.

مساء الاثنين، أعلنت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة عن بدء تجربة سريرية للقاح في معهد كايزر الدائم للبحوث الصحية بواشنطن.

ووفقًا لبيان صحفي، سيتم تجنيد 45 متطوعًا بالغًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا للتجربة، وتلقى المشارك الأول حقنة في وقت سابق من اليوم.

سجلت منظمة الصحة العالمية ما مجموعه 41 لقاحًا محتملاً لـ COVID-19 قيد التطوير حاليًا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لوثيقة نشرت يوم الجمعة.

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