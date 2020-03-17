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أول تحرك من 'أطباء الأسنان' ضد قرار إلزامهم بفتح عيادات في الأماكن الإدارية فقط

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:29 م
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نقابة أطباء أسنان مصر
نقابة أطباء أسنان مصر
إسماعيل منطاوي
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أرسلت النقابة العامة لاطباء الأسنان، مذكرة إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تندد فيها بقرار منع وحرمان أطباء الأسنان والبشري والعلاج الطبيعي من فتح عيادات خاصة، إلا في الأماكن الإدارية باهظة الثمن. 

وقال الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء أسنان مصر والعرب، فى تصريح خاص لـ" الفجر"، إنه لا يرغب في حشد أطباء الأسنان في محافظة الجيزة، ضد قرار المحافظ، مشيرًا إلى أن النقابة على الجانب الآخر تسعى لحفظ حقوق أبنائها، بفتح عيادة خاصة طبقًا لمواد القانون والدستور.

وأضاف "الجندي" أن العلاج الحر بالجيزة، مسؤول عن تدمير المهنة بالمحافظة؛ حيث لم يقم بدوره نحو توضيح القضية للجهات المختصة، مؤكدًا أن هذا القرار ترتب عليه دخول أكثر من سته آلاف خريج سنويًا إلى صفوف العاطلين عن العمل.

يذكر أن محافظ الجيزة أصدر قرارًا في نوفمبر الماضي، بمنع الأطباء من فتح عيادات، إلا في الأماكن الإدارية فقط.
أول تحرك من 'أطباء الأسنان' ضد قرار إلزامهم بفتح عيادات في الأماكن الإدارية فقط
أول تحرك من 'أطباء الأسنان' ضد قرار إلزامهم بفتح عيادات في الأماكن الإدارية فقط
أول تحرك من 'أطباء الأسنان' ضد قرار إلزامهم بفتح عيادات في الأماكن الإدارية فقط
أول تحرك من 'أطباء الأسنان' ضد قرار إلزامهم بفتح عيادات في الأماكن الإدارية فقط
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