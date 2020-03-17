أول تحرك من 'أطباء الأسنان' ضد قرار إلزامهم بفتح عيادات في الأماكن الإدارية فقط

أرسلت النقابة العامة لاطباء الأسنان، مذكرة إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تندد فيها بقرار منع وحرمان أطباء الأسنان والبشري والعلاج الطبيعي من فتح عيادات خاصة، إلا في الأماكن الإدارية باهظة الثمن.





وقال الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء أسنان مصر والعرب، فى تصريح خاص لـ" الفجر"، إنه لا يرغب في حشد أطباء الأسنان في محافظة الجيزة، ضد قرار المحافظ، مشيرًا إلى أن النقابة على الجانب الآخر تسعى لحفظ حقوق أبنائها، بفتح عيادة خاصة طبقًا لمواد القانون والدستور.





وأضاف "الجندي" أن العلاج الحر بالجيزة، مسؤول عن تدمير المهنة بالمحافظة؛ حيث لم يقم بدوره نحو توضيح القضية للجهات المختصة، مؤكدًا أن هذا القرار ترتب عليه دخول أكثر من سته آلاف خريج سنويًا إلى صفوف العاطلين عن العمل.



