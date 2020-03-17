للحد من انتشار كورونا.. فرنسا تفرض الحجر الصحي الشامل على البلاد

نفذت فرنسا، اليوم الثلاثاء، قرار الحجر الشامل في كافة أنحاء البلاد، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت السلطات الصحية في فرنسا، تسجيل 6622 حالة إصابة بالوباء العالمي حتى الآن، فيما لقي 148 شخصا حتفهم من جراء المضاعفات الناجمة عن الفيروس.

قال الرئيس الفرنسي، في وقت سابق، إن بلاده تواجه حربا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيا الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء.

وفي خطاب حول استشراء الوباء، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن السلطات الفرنسية قررت تقييد الحركة في البلاد لخمسة عشر يوما، مضيفا أنه جرى الاتفاق في الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود بين دول مجموعة "شينغن".

وتابع ماكرون: "علينا أن نتحلى بحس المسؤولية وروح التضامن حتى نواجه المرض".

واتخذت السلطات الفرنسية، حزمة من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس مثل تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، وحث الشركات على تسهيل العمل عن بعد.