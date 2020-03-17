غلق حديقة الحيوان بالجيزة لمدة 15 يوما

أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة، عن غلق حدائق الحيوان والأسماك اعتبارا من ١٨/٣/٢٠٢٠ ولمدة ١٥ يوما، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في منع التجمعات في الأماكن العامة والحدائق، كإجراء احترازى لمن انتشار فيروس كورونا.





ومن جانبها، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر، بفيروس كورونا المستجد هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة جرى شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة، والذي أكد المتحدث الرسمي للوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، حالتها مستقرة تماما، وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات، حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.





ولفت متحدث الوزارة، إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتها مستقرة.



