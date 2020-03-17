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آرسنال ينضم لسباق ضم مدافع برشلونة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:28 م
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برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
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اقتحم نادي أرسنال الإنجليزي اليوم، سباق ضم الفرنسي صامويل أومتيتي، قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية اليوم، أن أرسنال يتابع وضعية أومتيتي في برشلونة، والتي ذكرت آخر التقارير الخاصة بها، أنه مرشح بقوة لمغادرة البلوجرانا.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة أرسنال تؤمن بأن أومتيتي سيكون ثنائية صلبة مع مواطنه ويلبام ساليبا مدافع سانت إيتيان الفرنسي، الذي سينضم للجانرز الصيف المقبل بعد إنتهاء إعارته مع الفريق الفرنسي.

ويرتبط أومتيتي بعقد يمتد لصيف 2023 مع برشلونة بشرط جزائي مقدر بـ500 مليون يورو، إلا أن نادي أرسنال سيتفاوض حول المبلغ المطلوب للتخلي عن خدماته، مع وجود منافسة من مانشستر يونايتد.

وإنضم أومتيتي لبرشلونة في صيف 2016 من ليون الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، وظهر بشكل جيد مع الفريق، قبل أن تداهمه الإصابات عقب مشاركته في كأس العالم 2018 في روسيا، والتي توج بها مع منتخب بلاده.
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