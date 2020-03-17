لافتات التوعية للوقاية من كورونا تغزو شوارع وكورنيش الإسكندرية (صور)

بدأت لافتات توعية للوقاية من فيروس كورونا تغزو شوارع وكورنيش الإسكندرية، كما تم تعليقها في مداخل عقارات السكنية، من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بهدف توعية المواطنين بكيفية انتشار الفيروس، وطرق الوقاية ومنع العدوى.





وقالت نجوى أمين رئيس حي الجمرك في تصريح صحفي لها إنها قامت بتعليق اللوحات الإرشادية على كورنيش البحر، وطباعة اللوحات بشكل يوضح كيفية الوقاية من الفيروس في نطاق الحي.



وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أمس الاثنين منع الشيشة من المقاهي والمطاعم والكافيهات، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول "الشيشة".