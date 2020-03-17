فوز 327 متقدمًا في قرعة حج الداخلية ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف للعام الحالي 1441-2020، بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي في مدينة بني سويف، تحت رعاية وزارة الداخلية.





وأجريت القرعة بواسطة الحاسب الآلي تأكيدًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والحيدة التامة، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1470 فردًا، وأسفرت عن فوز 327 فردًا بينهم 34 من كبار السن، بواقع 42 لمدينة بني سويف الجديدة مع بني سويف المجمع، و40 بمركز الفشن، و38 بالواسطي، و29 بمركز إهناسيا، و44 لمركز ببا، 26 لمركز بني سويف، و26 بمركز سمسطا، و48 بمركز ناصر، فيما تم وضع اسماء 82 فردًأ بقائمة الإحتياط.





وقّدم محافظ بني سويف التهنئة للفائزين بقرعة الحج، مطالبًا إياهم يأن يكونوا واجهة مشرفة وخير سفراء لمصر بصفة عامة ولبني سويف بشكل خاص، محملًا إياهم أمانة الدعاء لمصرنا الغالية، بدوام نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه، وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار، سائلا المولى عزو جل أن يهب الجميع حجا مبرورا، وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم الحبيب.





من جانبه أكد اللواء زكريا صالح مدير الأمن، على إهتمام أجهزة وزارة الداخلية بموسم الحج هذا العام بدءًا من التقدم بطلبات الحج بجميع أقسام الشرطة وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بسلامة الله، منوها عن تضافر كل الجهود لتحقيق أقصى درجات الرعاية والاهتمام لهم من كافة النواحي.

ويشترط للفائزين بقرعة الحج، إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية، وبيانات المرافق “بطاقة الرقم القومي، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها، الحالة الصحية، رقم هاتفه المحمول الشخصي”،





و يُسجل بنفس رقم مقدم الطلب "مكرر"، ويوقع الطالب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة على مسئوليتهما.



