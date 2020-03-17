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تنفيذا لقرار الحكومة.. الإحصاء يمنح إجازة لمرضي الضغط والسكر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:16 م
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بوابة الفجر
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اتخاذ مجموعة من الخطوات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الصادر في 16 مارس الجاري، حيث تم منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثتى عشر سنة إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوماً.

وشملت الإجراءات أيضا منح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل "السكر/ الضغط/ أمراض الكلى/ أمراض الكبد/ أمراض القلب/ الأورام" إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوماً، إلى جانب حظر تنفيذ أي تدريب يتضمن تجمعات لعدد من العاملين يزيد عن 5 أفراد، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ باقي مواد قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

واستثني القرار من تطبيق أحكامه، الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل "خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء" وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

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