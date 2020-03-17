إسبانيا تسجل 182 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، 182 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إسبانيا خلال اليوم الماضي من 309 إلى 491 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

ومنذ بدء التفشي، يعتبر هذا الارتفاع اليومي هو الأكبر لعدد المتوفين جراء "COVID-19" في أراضي البلاد.

وقد رصدت السلطات الصحية بإسبانيا 1987 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس في البلاد من 9161 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1098 حالة.

وسجلت إسبانيا العدد الأكبر للمرضى في منطقة العاصمة مدريد، حيث أصيب نحو 5 آلاف شخص، مما يمثل 43% من الحصيلة الإجمالية في البلاد.

وكانت إسبانيا تعتبر البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.