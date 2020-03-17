الدوري الروسي آخر ضحايا كورونا

إنضم الدوري الروسي لكرة القدم لقائمة الدوريات المجمدة بسبب إنتشار فيروس COVID-19 في أوروبا.





وقرر الإتحاد الروسي لكرة القدم رسمياً اليوم الثلاثاء، تعليق بطولة الدوري الروسي Russian Premier League حتى يوم 10 أبريل المقبل.





وقالت وكالة Real Russia اليوم: "في يوم الثلاثاء 16 مارس، قررت وزارة الرياضة الروسية تعليق أي نشاطات رياضية محلية ودولية في البلاد حتى يوم 10 أبريل القادم".





وأضاف البيان: "تم توقيف جميع أنواع المنافسات في البلاد، عدا المنافسات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020".





وأتم: "يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، كما قررنا منع التجمعات في قطاع واسع من البلاد".





وانقضت 22 مرحلة من الدوري الروسي، الذي يتصدره فريق زينيت سان بطرسبرج، بفارق 9 نقاط أمام ملاحقيه لوكوموتيف موسكو وكراسنودار.