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الأزمة تشتعل.. بداية الصدام بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:09 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
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مازالت أصداء مشادة رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع زميله السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، تُلقي بظلالها على الأحداث الرياضية.

 

واشتبك رمضان صبحي نجم الفريق مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، بسبب التدخلات القوية خلال التدريبات التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، خاصةً أن رمضان صبحي عائد من إصابة مؤخرًا.

 

وغاب رمضان صبحي عن مباريات فريقه لما يقرب من شهرين تقريبًا بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

 

ووقع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، غرامة مادية على الثنائي بخصم 200 ألف جنيه على كل لاعب، حسب اللائحة التي وقع عليها الثنائي في بداية الموسم الجاري.

 

وتوترت العلاقة بين رمضان صبحي مع مدير الكرة، على خلفية مطالبة الأخير له بالهدوء والالتزام بالقرارات التي سيتم اللجوء عليها بعد تلك الأزمة.

 

وانفعل صبحي، على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عقب نهاية مران الفريق أمس، وتحديدًا داخل غرفة الملابس، بعد الدخول في مناقشة حادة.

 

ورفض اللاعب الانصياع وراء تعليمات مدير الكرة، وازداد انفعاله ليحاول باقي اللاعبين تهدئته ولكن دون جدوى تحت أنظار السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي طالب عبدالحفيظ بتوقيع أقصى عقوبة على الثنائي.

 

وتدخل شريف إكرامي حارس الفريق، لإنهاء الخلاف وتدارك الأمر وقام بمصالحة اللاعب مع زميله، ولكن فشلت محاولته في إنهاء الخلاف بينه وبين مدير الكرة والذي أصر على توقيع أقصى العقوبات.

 

وكان السويسري رينيه فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية من تدريبات الفريق الجماعية لمدة 6 أيام على خلفية توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

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وقف النشاط الرياضي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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