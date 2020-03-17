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محافظ الفيوم: لا توجد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا حتى الآن

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:10 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه قام اليوم بجولة تفقدية لمتابعة الانتهاء من رفع الآثار السلبية لمياه الامطار بالمحافظة، والتأكد من عمل شبكات الري ومحطات الرفع بكفاءة عالية، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية التصعيدية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه حتى الآن الوضع بالمحافظة مستقر تمامًا، ولا توجد أي حالة اشتباه بالمحافظة حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات لمنع التجمعات، وتقليل العمالة وتقليل ساعات العمل، ومنع كافة الاجتماعات الموسعة والاحتفالات والاسواق العامة والشعبية، موضحًا أن تواجد المواطنين بالشوارع أقل من المعتاد.

وتابع محافظ الفيوم، أن هناك مسئولية جماعية على كافة المواطنين، مستنكرًا تكالب المواطنين على السلع والتي لها آثار سلبية فيما بعد على ارتفاع الأسعار نتيجة جشع التجار، مشددًا على أن السلع متوافرة بمستويات آمنة، والدولة تتعامل مع هذه الأزمة بشفافية عالية جدًا، والمنافذ التموينية والمخابز تعمل بشكل كامل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مصر إلى 4 حالات.

وأشار البيان الصادر عن الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن المتوفى الثانى بفيروس كورونا بالدقهلية كان مخالطًا للسيدة المصرية التي توفيت 12 مارس الجارى بالدقهلية، مشيرا إلى إيجابية الفحص الذى أجرى على أسرة المتوفى لفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد والبالغ عددهم 3 وانهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة لرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة على مستوى الجمهورية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى ً أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة وآخرين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فى مصر صحة عالمية الفيوم احترازي

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