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للأمهات.. طرق تعقيم ألعاب الأطفال لمنع الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
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نقدم لكِ عزيزتي الأم طرق بسيطة لتعقيم ألعاب الأطفال لمنع إصابتهم بفيروس كورونا، ولحمايتهم من مخاطر الفيروس المستجد اتبعي الخطوات التالية: 

يجب أن تعقم الألعاب بحيث تغسل كاملاَ بالماء والصابون في حال كانت الألعاب غير الكترونية.
في حال الألعاب المحشوة بالقطن فتوضع في كيس قماشي ويربط جيداَ وتغسل في الغسالة مع اضافة المطهرات في درج الغسالة.
في حال القطع البلاستيكية فهي توضع في وعاء كبير من الماء والمطهر وتترك لمدة نصف ساعة ثم ترفع وتجفف جيداً، ويعاد تعقيمها كل عدة ساعات.
لا تلتقطي أي لعبة عن الأرض ثم تقدميها لطفلك سواء في البيت أو خارجه.
قللي من تعلق الرضيع بالألعاب لأنه سوف يطلبها حين تضطرين للخروج به من البيت، وهي عرضة للتلوث.
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