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رغم توقف الدوري.. مدرب بيرنلي يفوز بجائزة الأفضل في البريميرليج

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:03 م
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حصد شون دايش مدرب ​بيرنلي
حصد شون دايش مدرب ​بيرنلي
وكالات
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حصد شون دايش مدرب ​بيرنلي​ جائزة أفضل مدرب في ​الدوري الإنجليزي​ الممتاز عن شهر فبراير بعد قيادة بيرنلي إلى أربع مباريات متتالية بدون هزيمة، حيث فاز على ساوثامبتون وبورنموث.

تصدر دايش قائمة قصيرة تضم مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير، مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد للفوز بالجائزة للمرة الأولى منذ 2018.

وقال دايش: "من المهم أن نذكر أنها جائزة جماعية، لا يمكنك تحقيق أي شيء كمدرب بدون موظفيك ولا يمكنك بالتأكيد بدون اللاعبين يستحق اللاعبون قدرا كبيرا من الائتمان".

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