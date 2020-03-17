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تحت شعار "خليك في البيت".. "MBC مصر" تُطلق حملة إعلامية مُكثفة للحماية من أخطار كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:54 م
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MBC مصر
MBC مصر
أحمد رمضان متولي
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تُطلق قنوات "MBC مصر"، عبر شاشتها وموقعها الرسمي وصفحاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بداية من اليوم حملة إعلامية مُكثفة تحت شعار "خليك في البيت"، من أجل تشجيع المواطنين ونشر الوعي بينهم على ضرورة البقاء في المنازل خلال هذه الفترة وتقليل الحركة وعدم التواجد في أماكن التجمعات حرصاً على الصحة الشخصية ولتلافي نقل أو استقبال العدوي الخاصة بفيروس "كورونا" المُستجد.

 

وترفع الحملة الجديدة التي تُطلقها "MBC مصر"، شعار..علشان صحتك..علشان حياتك.. علشان أولادك، علشان بلدك.. "خليك في البيت".

 

وتُقدم قنوات "MBC مصر"، عبر برامجها المُختلفة "صباحك مصري"، مع هشام عاصي و"حديث المساء"، مع ياسمين عز، و"يحدث في مصر"، مع شريف عامر، و"الحكاية"، مع عمرو أديب، مُتابعات دقيقة لتطورات الفيروس المُستجد في مصر والعالم، وترصد عبر نُخبة من الأطباء والمتخصصين كل الآثار الناجمة عنه وكيفية التوعية والتعامل السليم معه وأفضل طرق الوقاية وأهمها البقاء في المنازل.

 

تنطلق حملة "خليك في البيت" على شاشتي" MBCمصر"، و" MBCمصر2"، وموقعها الرسمي وصفحاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بداية من الثلاثاء 17 مارس2020.

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