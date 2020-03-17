مايكروسوفت تغلق جميع متاجرها بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت شركة مايكروسوفت - Microsoft عن إغلاق متاجرها حول العالم، وذلك بسبب تصاعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





قالت الشركة في رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى عملائها: "نحن نغلق متاجر مايكروسوفت للمساعدة في حماية صحة وسلامة عملائنا وموظفينا خلال هذه الفترة غير المسبوقة، فإن أفضل طريقة يمكننا من خلالها خدمتكم هي القيام بكل ما في وسعنا للمساعدة في تقليل مخاطر انتشار الفيروس.





وأوضحت مايكروسوفت إنها ستواصل دفع أجور الموظفين لساعات عملهم المنتظمة، و لم تحدد الشركة إطارًا زمنيًا لإغلاق متجرها.





وتأتي هذه الخطوة مشابهة لشركات تقنية أخرى، تلتزم بنصائح منظمة الصحة العالمية بقصر التجمعات على ما لا يزيد عن 10 أشخاص.





كما أعلنت شركة آبل Apple مؤخرًا أنها ستغلق جميع متاجرها خارج الصين الكبرى حتى 27 مارس.





تأخذ شركات التكنولوجيا تركيزًا اجتماعيًا جديدًا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، حيث يقوم الكثيرون بتكييف عروضهم المعتادة لمساعدة المجتمعات المحلية أثناء تفشي الفيروس، ويدعوهم المسؤولون الحكوميون إلى المساعدة في إيجاد طرق لمعالجة الوباء.



