Advertisements
Advertisements
Advertisements

أفضل الطرق لحماية حديثي الولادة من فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لكِ عزيزتي الأم أفضل الطرق لحماية حديثي الولادة من فيروس كورونا

يجب عدم لمس وجه المولود بأي طريقة.
يجب أن يبقى المولود في سريره معظم الوقت.
على الأم أن تقوم بتغيير ملابس المولود باستمرار والمواظبة على حمامه اليومي.
لا يفضل غرف النوم المشتركة للأطفال الأكبر سناَ مع المواليد في نفس البيت.
الحرص على عدم تقبيل المولود، ومنع الأشقاء الصغار من ذلك.
عدم الخروج بالمولود من غرفته وتقديمه لأي ضيوف يصلون إلى المنزل.
الذهاب بالمولود إلى الطبيب في حال حدوث أي حمى أو العطس أو السعال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حماية الاطفال حديثي الولادة حديثي الولادة الطفل حديثي الولادة الطفل الاطفال

أخبار تهمك

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات أزمة كهربا وشيكابالا وعقوبة اتحاد الكرة

منذ ساعة

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

نادر شوقي يتدخل وخطوة تُقرب نجم الأهلي من العودة بعد الصليبي

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الحكومة تحسم الأمر.. هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقرر التخلص من الثنائي الزجاجي

منذ ساعة و 17 دقيقة

لأول مرة.. أحمد أبو هشيمة يكشف تفاصيل علاقته بياسمين صبري وموعد الزواج

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرفي على اتيكيت التهنئة بالمولود الجديد

"لو جالك مولود".. خطوات وإجراءات تسجيل طفلك داخل وخارج مصر

بعد ظهور أول إصابة في مصر.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا

نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا والأمراض المعدية

بعد تسجيل أول رضيع مصاب بالكورونا.. كيف ينتقل فيروس كورونا؟

خطوات بسيطة لحماية نفسك من فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

الحكومة تحسم الأمر.. هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

10:32 ص

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

12:07 م

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status