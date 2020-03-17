نقدم لكِ عزيزتي الأم أفضل الطرق لحماية حديثي الولادة من فيروس كورونا





يجب عدم لمس وجه المولود بأي طريقة.

يجب أن يبقى المولود في سريره معظم الوقت.

على الأم أن تقوم بتغيير ملابس المولود باستمرار والمواظبة على حمامه اليومي.

لا يفضل غرف النوم المشتركة للأطفال الأكبر سناَ مع المواليد في نفس البيت.

الحرص على عدم تقبيل المولود، ومنع الأشقاء الصغار من ذلك.

عدم الخروج بالمولود من غرفته وتقديمه لأي ضيوف يصلون إلى المنزل.

الذهاب بالمولود إلى الطبيب في حال حدوث أي حمى أو العطس أو السعال.