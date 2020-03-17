ضبط 6 أطنان سكر ودقيق قبل بيعهم في السوق السوداء بكفرالشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، وتحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدعو "ع. أ" تاجر مواد غذائية وبحوزته كمية قدرها 3 أطنان من السكر التمويني، قام بتجميعها وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

وبالعرض على النيابة العامة؛ قررت حبس المتهم 4 أيام، على ذمة التحقيق، وكذا ضبط المدعو "ي. أ" تاجر ومقيم بقرية الجرايدة بيلا لقيامه بتجميع كمية قدرها 3 أطنان دقيق مدعم بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء.

وبالعرض على النيابة العامة؛ قررت حبس المتهم 4 أيام، على ذمة التحقيق، وكذا ضبط المدعو "ي. أ" تاجر ومقيم بقرية الجرايدة بيلا لقيامه بتجميع كمية قدرها 3 أطنان دقيق مدعم بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 64 جنح أمن دولة مركز بيلا، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الحملات مازالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





وكان محافظ كفرالشيخ، أصدر قرارًا بتعطيل الأسواق الموسمية والماشية بدائرة المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية كلًا في نطاق مدينته.





وجاء ذلك منعًا للازدحام والاختلاط وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وفي إطار اتخاذ كافة الإجراءات المتخذة والتدابير الوقائية، فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.





وترأس محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا لضبط أسعار السلع بالأسواق بدائرة المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.





وشدد على ضرورة عمل حملات مكثفة على الأسواق من مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمنع الإستغلال وضبط الأسعار، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.



