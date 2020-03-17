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"بكلمكم كصيدلي".. أحمد جمال يوجه رسالة تحذيرية لمتابعيه

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:56 م
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أحمد جمال
أحمد جمال
الفجر الفني
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دعى المطرب الشاب أحمد جمال متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، إلى اتباع العادات الصحية السليمة وخاصة التعقيم وغسيل الأيدي، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا القاتل.

 

وقال جمال فى فيديو له: "جمهورى المحترم واجب عليا التنويه كصيدلى بقى المرة دى بعيدًا عن الفن برغم انه كلام ممكن تكونوا سمعتوه قبل كده.. مهم جدًا ننفذ الكلام ده لو احنا فعلًا فى ضرورة قصوى للنزول، غير كده عدم النزول من البيت افضل لينا كلنا طبعًا".

 

وأضاف:"و مش هوصيكم على التعقيم باستمرار وغسل اليدين بالصابون بجانب استخدام الكمامة.. وربنا يحفظكم جميعا

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