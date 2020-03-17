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متحدث الكنيسة في ذكرى رحيل البابا شنودة: أنار العالم بتعاليمه
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:57 م
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ماريان ناجى
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تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، الذكرى الثامنة لرحيل قداسة البابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الراحل، ورمز من أهم رموز مصر الدينية.
وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا شنودة الثالث شخصية استثنائية في تاريخ الكنيسة القبطية فهو شخصية تجسدت فيها الأبوة بطريقة فريدة فمن منا لم يتمتع بأبوته الحانية التي شملت الجميع بدون استثتاء بقلبه الحاني وروحه الوديعة، كنا ننظر إليه ولسان حالنا يقول كفانا أن ننظر إلي وجهك يا أبانا المحبوب ونتعزي ونفرح ونشعر بالأمان
وتابع "حليم" في تصريحات إلى بوابة "الفجر"، أن البابا شخصية أنارت العالم بتعاليمها حتى أطلق عليه معلم الأجيال وذهبي الفم الثاني، كنّا نجلس عند قدميه في الإكليريكية ومعهد الرعاية وفِي عظته الأسبوعية وأيضا كتبه التي يفرح بها المثقف ويفهمها البسيط، كنا نتعلم ونرتوي من تعاليمه الفياضة.
وتابع أن البابا الراحل، أنار مصر والعالم بتعاليمه وأعاد للكنيسة دورها كمعلمة المسكونة لقد كان أمينًا في التعليم حتى النفس الأخير، وتمثل بمعلمنا بولس الرسول الذي وهو ذاهب إلى الاستشهاد يوصي تلميذه تيموثاوس أن يحفظ الوديعة.
وعن شخصية البابا شنودة تحدث "حليم" قائلًا: شخصية حكيمة فقد أدار الكنيسة بحكمة الروح القدس شهد لها الجميع،فقد دبر كنيسة الله بأمانة وبذل يفوق الوصف، أن القلم والكلمات لا تعبر عن هذا المحبوب الذي غرست محبته في القلوب، ستظل ذكراك عطرة في حياة الكنيسة تترنم بها الأجيال وسيذكر التاريخ أتعابك من أجل الخدمة ودموعك من أجل اولادك.
يشار إلى أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس قداس الذكرى بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون مع قصر القداس على الآباء رهبان دير الأنبا بيشوي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد.
كان البابا تواضروس قد علق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي قداسته العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة بدون حضور احد، بدءًا من الأربعاء ١٨ مارس وحتى 8 أبريل المقبل على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.
وقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإعلان بيانا رسميا ونص البيان على الآتى: تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعــــــــات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19.
وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.
وتابعت الكنيسة أن تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات...إلخ)، تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية، من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات.
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