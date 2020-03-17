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خطة تفعيل الإجراءات الاحتزازية لمجابهة كورونا بالدقهلية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:53 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، معلنا عن لجنة دائمة لمتابعة تلك الإجراءات بجانب غرفة العمليات المركزية التي في حالة انعقاد دائم لمتابعة التداعيات وتلقي شكاوى المواطنين.

ووجه المحافظ، فرق التطهير التابعة لمديرية الصحة باستمرار أعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات للوقاية.

وكلف رؤساء والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بكل دقة وحسم، وتنفيذ حملات للرقابة على الصيدليات ومحلات الأغذية للتأكد من البيع لمستلزمات التطهير والوقاية والسلع الغذائية للمواطنين دون مغالاة في أسعارها، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين لكيفية الوقاية من المرض واتخاذ الحيطه والحذر في كافة الأماكن.

جاء ذلك في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محافظة الدقهلية لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة دائمة على أعلى مستوى برئاسته وعضوية هيثم الشيخ نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، والسيد دايرة وكيل وزارة التموين والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية وذلك لمتابعة تنفيذ كافه الاجراءات التى إتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التداعيات المتعلقة بالفيروس وتلقي شكاوى المواطنين.
وفي ذات السياق، أوضح د. مختار، أن فرق التطهير التابعة لمديرية الصحة مستمرة في أعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات واماكن التجمعات للوقايه والحد من انتشار الفيروس.

وكلف محافظ الدقهلية، رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بكل دقه وحسم وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة المعنية والتي تمثلت في حظر الشيشة بالمقاهي والكافتيريات وإيقاف الأسواق الأسبوعية وحظر إقامة فاعليات ذات كثافة كبيرة من المواطنين وكذلك إلغاء التوقيع بالبصمه لجميع العاملين بالوحدات الإدارية وأيضا غلق مراكز وسناتر الأنشطة التعليمية.

وأكد محافظ الدقهلية، على تنفيذ حملات للرقابة على الصيدليات ومحلات الأغذية للتأكد من البيع لمستلزمات التطهير والوقايه والسلع الغذائية للمواطنين دون مغالاة في أسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فورا تجاه المخالفين.
خطة تفعيل الإجراءات الاحتزازية لمجابهة كورونا بالدقهلية
خطة تفعيل الإجراءات الاحتزازية لمجابهة كورونا بالدقهلية
خطة تفعيل الإجراءات الاحتزازية لمجابهة كورونا بالدقهلية
خطة تفعيل الإجراءات الاحتزازية لمجابهة كورونا بالدقهلية
خطة تفعيل الإجراءات الاحتزازية لمجابهة كورونا بالدقهلية
خطة تفعيل الإجراءات الاحتزازية لمجابهة كورونا بالدقهلية
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