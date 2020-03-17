اعتماد وسائل تقييم جديدة خلال "التعلم الالكتروني في جامعة الملك خالد

كشفت جامعة الملك خالد عن وسائل تقييم اعتمدتها، يوم أمس الإثنين، خلال فترة التحول إلى التعلم الإلكتروني الكامل.





إجراءات جامعة الملك خالد





واتخذت جامعة الملك خالد هذا الإجراء حرصًا على مصلحة الطلاب والطالبات، وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة والمتبعة لمواجهة فيروس "كورونا".





اختبارات جامعة الملك خالد





وتتنوع وسائل التقييم التي اتخذتها جامعة الملك خالد حيث تتضمن اختبارات إلكترونية قصيرة، وتسليم مقال، ومشاركات بوربوينت، والمشاركة في المنتديات للمقررات وغيرها.





جامعة الملك خالد والتعلم عن بعد





وأوضحت جامعة الملك خالد أن هذه الإجراءات والاختبارات تأتي عوضًا عن الاختبارات الاعتيادية، ويؤديها الطالب بالتنسيق مع أستاذ المقرر وفق سياسات التعلم الإلكتروني بالجامعة، وفي حال استجد أمر فيما يخص إجراءات ومواعيد الاختبارات من الجهات ذات العلاقة فسوف يتم إعلان ذلك.



