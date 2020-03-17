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صحفي نيويورك تايمز يتراجع عن تصريحاته حول مصابي الكورونا بمصر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:52 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر
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أعلن "ديكلان والش"، الصحفي بجريدة نيويورك تايمز الأمريكية، تراجعه عما نشره على موقعه بـ"تويتر"، بشأن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

وحذف الصحفي، تغريدته المثيرة للجدل، التي استشهد فيها بدراسة كندية تزعم وجود آلاف الإصابات بفيروس كورونا في مصر، وذلك بعد نفي مجلس الوزراء، أمس الاثنين، ما ورد فيها، إلى جانب إشادة منظمة الصحة العالمية، بتعامل القاهرة مع أزمة الكورونا، وإجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.


وقال "والش": إنه حذف تغريدته التي ذكرت أن دراسة كندية تُقدر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر يمكن أن تكون 19 ألف، إلا أن التقييم الأدنى يقترب من 6 آلاف، لكن مصر أعلنت رسميا وجود 110 حالات.

40 إصابة جديدة

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحًا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عامًا بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر50 عامًا من محافظة الدقهلية، كان مخالطًا للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، مضيفًا أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة.

وقال: إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل حالتها مستقرة تمامًا وتخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.

شفاء 26 حالة

وأوضح أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 166 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.

وفي هذا الصدد وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمحافظات الدقهلية، ودمياط، والمنيا وذلك نظرا لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
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