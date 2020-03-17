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الحكومة الأردنية تقرر إغلاق المراكز التجارية والتجمّعات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:47 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قررت الحكومة الأردنية، إغلاق المراكز التجارية والتجمّعات والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليّات، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وأعلنت الحكومة الأردنية، توقف طباعة الصحف الورقيّة كونها تسهم في نقل العدوى، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 12 حالة.

 

وكانت السلطات الصحية في الأردن، قد سجلت في وقت سابق، الإصابة الـ12 بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".

 

وقالت وزارة الصحة الأردنية، في بيان صحفي إنها سجلت 3 حالات إصابة جديدة لمواطنيين أردنيين؛ ما يرفع العدد الكلي للحالات المسجلة في الأردن إلى 12 حالة.

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فيروس كورونا حالات الاصابة الصحة الأردنية الاردن اصابات الكورونا 12 حالة

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