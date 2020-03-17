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كل ما تريد معرفته عن حسين بن عيادة صفقة الزمالك الجديدة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:24 م
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حسين بن عيادة
حسين بن عيادة
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حسين بن عيادة.. يسعى نادي الزمالك المصري إى تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل المنافسة على جميع المسابقات التي تقام وحصد الألقاب.

اللاعب حسين بن عيادة

ويتفاوض الزمالك مع اللاعب حسين بن عيادة من أجل تدعيم الحبهة اليمنى للفريق، الذي يعاني منها الفريق الأبيض ولاسيما بعد مغادرة التونسي حمدي النقاز.

الجزائري حسين بن عيادة

ويرغب الزمالك في ضم جناح شباب قسطنطينة الجزائري، حسين بن عيادة بداية من الموسم المقبل، لسد ثغرة الفريق اليمنى.

لاعب الزمالك الجديد حسين بن عيادة

ويلعب حسين بن عيادة اللاعب الجزائري ضمن صفوف  شباب قسنطينة الجزائري من الانضمام لصفوف نادي الزمالك المصري بداية من الموسم المقبل، لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق الأبيض.

صفقة حسين بن عيادة

ويتفق الزمالك حاليًا على كافة التفاصيل النهائية للإعلان عن انضمام حسين بن عيادة إلى صفوفو الفريق لمدة 3 مواسم.

تفاصيل التعاقد مع حسين بن عيادة

وتشير التقارير إلى أن حسين بن عيادة سيتعاقد لمدة 3 سنوات مقبلة مقابل 800 ألف دولار في الموسم الواحد، وتزيد بقيمة 100 ألف دولار كل موسم، ورحب اللاعب بالانتقال لصفوف الزمالك معتبرا الانتقال لصفوف الفارس الأبيض خطوة هامة في طريق تحقيق حلمه للاحتراف في أوروبا.



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