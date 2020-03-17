سينك SYNC أول شركة مصرية تساعد الجامعات فى التحول الرقمي

تعلن شركة سينك SYNC و ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت اﻻﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ، و ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ عن دعمًها ل قرار الرئيس السيسى تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين،





و قد طوعت شركة سينك SYNC ﻓﺮﯾﻖ اﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ بخبرة تزيد عن ال 10 سنوات ﻓﻲ مختلف ﻣﺠﺎﻻت و ﺘﻘﻨﯿﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت و أنظمة أدارة المحتوي المختلفة اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻤﺼﺮ و اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ لبحث سبل التحول الرقمي التي أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تدريس المواد التعليمية و المناهج الخاصة بالكليات ، خلال فترة تعليق الدراسة .





و بناء علي ذلك تعلن الشركة أنها بصدد تقديم برامج و أنظمة أدارة محتوي و مناهج تعليمية خاصة بالجامعات الحكومية و الخاصة و ذلك بتكاليف و مصاريف تشغيلية بسيطه دعمًا لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.



