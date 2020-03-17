Advertisements
Advertisements
Advertisements

سينك SYNC أول شركة مصرية تساعد الجامعات فى التحول الرقمي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تعلن شركة سينك SYNC  و ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ  اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت اﻻﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ، و ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ عن دعمًها ل قرار الرئيس السيسى تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، 

و قد طوعت شركة سينك SYNC ﻓﺮﯾﻖ اﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ بخبرة تزيد عن ال 10 سنوات  ﻓﻲ مختلف ﻣﺠﺎﻻت و ﺘﻘﻨﯿﺎت  ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت و أنظمة أدارة المحتوي المختلفة اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻤﺼﺮ و اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ لبحث سبل التحول الرقمي التي أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تدريس المواد التعليمية و المناهج الخاصة بالكليات ، خلال فترة تعليق الدراسة .

و بناء علي ذلك تعلن الشركة أنها بصدد تقديم برامج و أنظمة أدارة محتوي و مناهج تعليمية خاصة بالجامعات الحكومية و الخاصة و ذلك بتكاليف و مصاريف تشغيلية بسيطه دعمًا لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.

و لمزيد من المعلومات برجاء التواصل علي [email protected]
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شركة سينك الرئيس السيسى الدكتور طارق شوقي الجامعات الحكومية التربية والتعليم التحول الرقمي اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت اﻻﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ SYNC

أخبار تهمك

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الأمر.. هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟

منذ حوالي 4 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات أزمة كهربا وشيكابالا وعقوبة اتحاد الكرة

منذ أقل من نصف ساعة

نادر شوقي يتدخل وخطوة تُقرب نجم الأهلي من العودة بعد الصليبي

منذ ساعة و 9 دقيقة

We تعلن زيادة مجانية لمشتركي الإنترنت الأرضي.. اعرف التفاصيل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

برشلونة يقرر التخلص من الثنائي الزجاجي

منذ 41 دقيقة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أغنية في "قربك" لأصالة مع الكلمات (فيديو)

"في قربك" لأصالة تحقق نجاحا عبر يوتيوب (فيديو)

"في قربك" لأصالة تقترب من اقتناص المليون الأول (فيديو)

"سينك SYNC".. أول شركة مصرية تساعد الجامعات في التحول الرقمي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:07 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

10:32 ص

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

12:16 م

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status