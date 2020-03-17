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هاني شاكر يمنع عمر كمال من إحياء حفل ديفليه شهبندر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:20 م
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عمر كمال
عمر كمال
نور طلعت
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بالرغم من اتفاق المطرب عمر كمال، مع مصمم الأزياء محمد شهبندر وتوقيعه العقود لإحياء حفل الديفليه الخاص به بفندق توليب إلا أنه اعتذر في اللحظات الأخيرة، فور إعلان قرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، ولكنه حرص على حضور الديفليه.

وقال عمر، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": " اتفقت مع شهبندر على إحياء الحفل قبل إصدار نقيب الموسيقيين قرار منعنا من الغناء، لذلك لم أستطيع الغناء  بسبب القرار ولكنني حرصت على الحضور، لأن تجمعني صداقة قوية بمصمم الأزياء العالمي محمد شهبندر حيث أتمنى له كل النجاح والتوفيق".

جدير بالذكر أن حرص على حضور الديفليه عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنانة نيرمين الفقي، ووفاء عامر، نهال عنبر، بدرية طلبة، منه عرفه، المطربة هدى، هايدي موسى، نيرمين ماهر، راندا البحيري، وآخرين .

وشارك شهبندر خلال حفل الأزياء أكثر من ١٠٠ قطعة مختلفة مستخدما في تصاميمهم أجود أنواع الأقمشة بتطريزات ناعمة غير مبالغ فيها، حيث أعرب الحاضرين عن إعجابهم بالموديلات الذي تم عرضها في حفل الأزياء.

هاني شاكر يمنع عمر كمال من إحياء حفل ديفليه شهبندر
هاني شاكر يمنع عمر كمال من إحياء حفل ديفليه شهبندر
هاني شاكر يمنع عمر كمال من إحياء حفل ديفليه شهبندر
هاني شاكر يمنع عمر كمال من إحياء حفل ديفليه شهبندر
هاني شاكر يمنع عمر كمال من إحياء حفل ديفليه شهبندر
هاني شاكر يمنع عمر كمال من إحياء حفل ديفليه شهبندر
هاني شاكر يمنع عمر كمال من إحياء حفل ديفليه شهبندر
هاني شاكر يمنع عمر كمال من إحياء حفل ديفليه شهبندر
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