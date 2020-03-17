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مانشستر يونايتد يلغي حصته التدريبية اليوم بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:15 م
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مران مانشستر يونايتد
مران مانشستر يونايتد
عبد القادر عرابي
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قرر نادي مانشستر يونايتد اليوم إلغاء الحصة التدريبية المقررة للفريق الأول لكرة القدم، بسبب إنتشار فيروس كورونا في إنجلترا.

وجاء قرار الإلغاء بطلب من الحكومة البريطانية، التي قررت إلغاء أي تجمعات في البلاد بعد أزدياد حالات الإصابة بالمرض في إيطاليا.

وذكرت شبكة "مانشستر إيفينينج نيوز" أن لاعبي اليونايتد كانوا في طريقهم لمقر التدريبات في "كارينجتون" صباح اليوم الثلاثاء بعد يومين من التوقف عن التدريبات.

إلا أنه تقرر إلغاء التجمعات، بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحظر أي تجمعات بسبب كورونا.

وتم تعليق الدوري الإنجليزي حتى 3 أبريل بسبب إنتشار كورونا، ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد فريق توتنهام الإنجليزي بعد التوقف.
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