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'الصحفيين' تواصل تعقيم المبنى وتستكمل الإجراءات الاحترازية ضد 'كورونا' المستجد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:14 م
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جانب من الإجراءات الاحترازية
جانب من الإجراءات الاحترازية
ميسون أبو الحسن
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أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن استمرار تعقيم مبنى النقابة بشكل يومي ومستمر، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها النقابة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إن الجهاز الإداري للنقابة، اتخذ قرارًا بإلزام الموظفين وعمال النظاغة وأفراد الأمن، بارتداء القفازات الطبية والكمامة، والحرص على وجود مسافة متر كامل بين كل موظف، وذلك حرصًا على صحتهم وصحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف أن النقابة تقوم بتطهير المبنى وأثاثه بشكل دوري ومستمر، وذلك باستخدام المطهرات، وذلك ضمن توجيهات رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في هذا الشأن.
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