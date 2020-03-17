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كارول سماحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على "إنستجرام"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:09 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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خضعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها بصورة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت كارول، خلال الصورة مرتدية"جاكيت باللون الاسود وكان شعرها قصير منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم"، وعلقت على الصورة قائلة:"جلسة تصوير جديدة".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يحميكي يارب" وأضاف آخر"ماشاءلله قمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"مكياجك كثير حلو".


يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، أغنية "مش هعيش"، وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، وطرحتها عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان أسلام زيكا، ومن إخراج جاد شويري.
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