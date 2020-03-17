'القومي لأسر الشهداء' يخفض نسبة حضور العاملين وتعيقم المقر الخدمي

قرر اللواء أ.ح/ محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لمجلس الوزراء، منح العاملين بالمجلس إجازة مدفوعة الأجر بنسبة ٥٠٪ بالتبادل، على ألا تزيد الإجازة عن أسبوع، وذلك اعتبارًا من اليوم ١٧ مارس ٢٠٢٠.





وأعلن المجلس في بيان له، عن قراره بتواجد نسبة ٥٠٪ من قوة كل إدارة بالمجلس، لتقديم خدمات الرعاية لأسر الشهداء والمصابين، دون تأثير على جودة الخدمات المُقدمة.





وعلى صعيد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، قام المجلس يتعقيم المقرالخدمي من الداخل والخارج، وتوفير كاشف حرارة وأدوات التعقيم اللازمة.



