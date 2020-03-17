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برشلونة يقرر التخلص من الثنائي الزجاجي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:04 م
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برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقرير صحفي إسباني اليوم، أن نادي برشلونة قرر التخلص من الثنائي الفرنسي كثير الإصابات، المدافع صامويل أومتيتي، والجناح عثمان ديمبلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقد برشلونة الأمل في تحسن الثنائي خلال الفترة الحالية، بعد أن دمرت الإصابات مسيرتيهما في النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن إدارة برشلونة تنتظر مبلغ 130 مليون جنيه استرليني على الأقل، نظير بيع النجمين الفرنسيين في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت سبورت، أن أومتيتي في طريقه للرحيل بعد رفض إجراء جراحة في الركبة للتمسك بالمشاركة في المباريات.

وانضم أومتيتي لبرشلونة عام 2016 من ليون الفرنسي، وظهر بمستوى رائع جعله من أفضل مدافعي العالم، وكان له دوراً كبيراً في تتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018.

وطاردت الإصابات أومتيتي عقب تلك البطولة، لتنحصر مشاركاته في الدوري الإسباني عند 25 مباراة.

ويتابع مانشستر يونايتد موقف أومتيتي بإهتمام، للتقدم بعرض لضمه في الصيف.

كما ذكرت صحيفة آس، أن إدارة البلوجرانا منحت الموسم الحالي 2019/2020 كآخر فرص ديمبلي للإستمرار في برشلونة، إلا أن اللاعب تعرض لسلسلة إصابات متتالية هذا الموسم.

وإنضم أومتيتي لبرشلونة في صيف 2017 بعد رحيل نيمار لباريس سان جيرمان، حيث إنضم مقابل 130 مليون جنيه إسترليني.

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