وزيرة التضامن تستمع لمطالب الفائزات بجائزة الأمهات المثاليات (صور)

عقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية، بمقر الوزارة بالعجوزة.





وأعلنت القباج، أن المركز الأول على مستوى الجمهورية فازت به أمينة راشد إبراهيم رحمة من محافظة دمياط، وفازت بالمركز الثاني ماجدة ثابت محمد هريدي من محافظة الإسكندرية، وتأتي زينب محمد عبد الحميد فايزي في المركز الثالث من محافظة بني سويف.





كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظةن وهم: صفية محمد محمود منسي، من محافظة أسيوط، فازت كأم بديلة أولى، كما فازت أمينة عبد الحميد عبد العزيز من محافظة الجيزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية من ذوى الاحتياجات الخاصة، وصفاء مصطفى مصطفى عبد الجواد من الجيزة، فازت كأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفازت أمينة محمد فتحي من الغربية أم مثالية لشهيد القوات المسلحة، وفازت سهام مصطفى كمال من القاهرة أم مثالية لشهيد الداخلية.





وأكدت القباج، أن عدد الأمهات الفائزات على مستوى الجمهورية 32 أمًا فائزة وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لهذا العام 762 أمًا من أجل الإشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، وإنطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن.





وقدمت وزيرة التضامن التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة على حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وأوضحت: أن شروط إختيار الأم المثالية لعام 2020 تضمنت عدة عناصر منها عطاء الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها، الحرص على القيام بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصًا على توفير جو الأسرى للأبناء.





وذكرت القباج أن الشروط الخاصة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود: "البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان"، فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، أيضًا حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنيًا.