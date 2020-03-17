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في يوم ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن دينا الشربيني

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:58 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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تحتفل الفنانة دينا الشربيني اليوم 17 مارس بعيد ميلادها،وهي مملة ومذيعة مصرية،بدأت حياتها المهنية من خلال عملها كمذيعة في برنامج شبابيك الذي يبث على قناة دريم.


وكانت "الشربيني" قد تعرضت للسجن منذ عدة سنوات وكان يرتبط اسمها بقضية المخدرات الشهيرة،حيث قامت قوة من الشرطة باقتحام نزل بالزمالك بعد معلومة اتجار صاحبه بالمخدرات وكانت حينها في المنزل ووجدو مبلغ من المال والمخدرات وسلاح.

واعترفت دينا الشربيني في هذا الوقت بأنها تذهب لهذا المنزل لشراء المخدرات ولكنها نفت علاقتها بالسلاح الذي وجد وعلى لإثر ذالك حكم بسجنها لمدة سنة.

ومنعت من مزاولتها مهنة التمثيل بعد خروجها منالسجن ولكنها حصلت على إذن خاص وعادت لتخوض معركة لاسترجاع سمعتها حيث ظهرت في أحد البرامج معلنة توبتها عن تعاطي المخدرات.


وأثارت دينا الشربيني الجدل من جديد بعد تداول الكثير من الصور التي تجمعها بالنجم الكبير عمرو دياب،إلى أن انتشرت صور لهما في شقة الزوجية ولكن لا ينفي أحد فيها الخبر ولا يؤكداه.


قدمت "الشربيني" عدد كبير من الأعمال وكانت أول أعمالها مسلسل "المواطن" وبعده مسلسل "روبي" ،"طرف تالت" و"عشم ابليس"و"خلصانة بشياكة" و"حكايات بنات".
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