محافظ المنيا: نقل جميع حالات الاشتباه في الإصابة بكورونا للحجر الصحي

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة أقامت غرفة عمليات على مدار الساعة بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتم اتخاذ بعض الإجراءات الاستباقية التي تمثلت في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، وتم إغلاق 152 مركز حتى الآن، وتم اتخاذ إجراءات بمنع الشيشة بكافة المقاهي على مستوى المحافظة.





وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ إجراءات بمنع التجمعات في النوادي وقصور الثقافة والحفلات، وتم عمل تطهير وتنظيف ورش كافة المصالح الحكومية، وتم منع الأسواق الشعبية التي تنشأ أسبوعيا في كافة المراكز.





وتابع محافظ المنيا، أن جميع حالات الاشتباه التي تم اكتشافها بالمحافظة تم نقلها للعزل بالحجر الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الصحة بالمحافظة.





وقرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حظر إقامة أي تجمعات لإقامة أفراح أو احتفالات أو مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات، سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة أو خاصة أو بالشوارع على مستوى الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة لحين صدور أي تعليمات أخرى.





وجاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية، بشأن متابعة الإجراءات المتخذة للحد انتشار فيروس كورونا المستجد، ولك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.





وشدد المحافظ، على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لإحكام الرقابة على المخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لتلك القرارات، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات التي اتخذتها المحافظة كإجراء احترازي ووقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.





وكان المحافظ قد أصدر عددا من القرارات في وقت لاحق تتضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث كلف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، لحين إشعار آخر.





كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والاحياء والمراكز والمدن والمديريات





كما قرر المحافظ، منع تدخين الشيشة منعًا باتًا داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقري، محافظة المنيا، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين لهذا القرار.



