إنقاذ شخص من الموت داخل بئر صرف صحي في الوايلي

أنقذ رجال غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، شخصا محتجزا داخل بئر بمشروع الصرف الصحي بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وانتقلت وحدات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط عامل بمشروع الصرف الصحي بداخل بئر عمقه 8 أمتار، وتم إخراجه منه باستخدام المعدات والأداوت اللازمة، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ، استحسان المواطنين وتقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

ومن ناحية أخرى، نجح رجال مباحث مديرية أمن الإسكندرية، في القبض على 3 أشخاص؛ لقتلهم طفلة وسرقة منزلها، بالرمل.





وتبلغ لقسم شرطة أول الرمل، بمديرية أمن الإسكندرية، من إحدى السيدات بالعثور على جثة ابنتها، طالبة، 13 عاما، مصابة بجروح متعددة، وسرقة مبلغ مالي، وهاتف محمول، وخاتم وقرط ذهب "خاصين بابنتها " تلفاز- بوتاجاز - اسطوانة غاز.





وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل طرف زوج والدة المجني عليها "له معلومات جنائية"، وجميعهم مُقيمين بدائرة قسم ثانٍ الرمل.



