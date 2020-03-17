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إنقاذ شخص من الموت داخل بئر صرف صحي في الوايلي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:46 م
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الشخص
الشخص
هبة عبد الحفيظ
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أنقذ رجال غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، شخصا محتجزا داخل بئر بمشروع الصرف الصحي بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وانتقلت وحدات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط عامل بمشروع الصرف الصحي بداخل بئر عمقه 8 أمتار، وتم إخراجه منه باستخدام المعدات والأداوت اللازمة، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ، استحسان المواطنين وتقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

ومن ناحية أخرى، نجح رجال مباحث مديرية أمن الإسكندرية، في القبض على 3 أشخاص؛ لقتلهم طفلة وسرقة منزلها، بالرمل.

وتبلغ لقسم شرطة أول الرمل، بمديرية أمن الإسكندرية، من إحدى السيدات بالعثور على جثة ابنتها، طالبة، 13 عاما، مصابة بجروح متعددة، وسرقة مبلغ مالي، وهاتف محمول، وخاتم وقرط ذهب "خاصين بابنتها " تلفاز- بوتاجاز - اسطوانة غاز. 

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل طرف زوج والدة المجني عليها "له معلومات جنائية"، وجميعهم مُقيمين بدائرة قسم ثانٍ الرمل. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر أحدهم باتفاقه مع المتهمين الآخرين على التوجه لمحل إقامة المجني عليها لنقل بعض المنقولات باستخدام دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" خاصة بأحد المتهمين ولدى وصولهم أسفل العقار صعد للشقة المشار إليها.

وطلب من المجني عليها السماح له بالدخول بحجة نقل بعض المنقولات لزوج والدتها ثم حاول التعدي عليها فقاومته فتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها وقام بخنقها باستخدام حبل فأودى بحياتها.

وعقب ذلك استعان بباقي المتهمين لنقل المسروقات باستخدام الدراجة النارية المُشار إليها، من دون علمهما بارتكابه للواقعة وقام بإخفاء المسروقات لدى أحد الأشخاص عامل، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل "حسن النية"، تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة، وبمواجهة المتهمين أيدا ما جاء باعترافات المتهم الأول. 

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على كشف ملابسات حوادث القتل وتحديد وضبط مرتكبيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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