Advertisements
Advertisements
Advertisements

تألق ماتيتش يدفع مانشستر يونايتد لتمديد عقده

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
أصبح لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش في طريقه للبقاء مع مانشستر يونايتد لعام إضافي، بحسب التقارير.

وبحسب شبكة "مانشستر إيفينينج نيوز"، فإن إدارة الشياطين الحمر تتجه لتمديد عقد ماتيتش لعام إضافي، لينتهي في صيف عام 2021.

وقطعت إدارة اليونايتد الطريق على نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، الذي كان أبرز المهتمين بخدمات اللاعب.

وكان ماتيتش على وشك مغادرة النادي في يناير القادم نحو إنتر ميلان الإيطالي، إلا أن مدربه أولي جونار سولشاير أبقى على اللاعب في اللحظات الأخيرة.

وعانى اللاعب من الإبتعاد عن الصورة في الفترة الماضية مع سولشاير، إلا أنه أصبح جزءاً أساسياً في وسط اليونايتد منذ يناير الماضي.

وكون اللاعب ثلاثي في وسط ملعب الفريق رفقة الإسكتلندي سكوت ماكتومناي والبرتغالي برونو فيرنانديز، قاد الفريق لعدة إنتصارات في الفترة الماضية.
Advertisements

أخبار تهمك

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

أزمة تواجه زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

"لا تخافوا ولكن احذروا".. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ 43 دقيقة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

We تعلن زيادة مجانية لمشتركي الإنترنت الأرضي.. اعرف التفاصيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار وبرودة شديدة.. عاجل الأرصاد تحذر

منذ حوالي 4 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

منذ 34 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:32 ص

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

12:07 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

12:16 م

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status