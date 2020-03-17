تألق ماتيتش يدفع مانشستر يونايتد لتمديد عقده

أصبح لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش في طريقه للبقاء مع مانشستر يونايتد لعام إضافي، بحسب التقارير.





وبحسب شبكة "مانشستر إيفينينج نيوز"، فإن إدارة الشياطين الحمر تتجه لتمديد عقد ماتيتش لعام إضافي، لينتهي في صيف عام 2021.





وقطعت إدارة اليونايتد الطريق على نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، الذي كان أبرز المهتمين بخدمات اللاعب.





وكان ماتيتش على وشك مغادرة النادي في يناير القادم نحو إنتر ميلان الإيطالي، إلا أن مدربه أولي جونار سولشاير أبقى على اللاعب في اللحظات الأخيرة.





وعانى اللاعب من الإبتعاد عن الصورة في الفترة الماضية مع سولشاير، إلا أنه أصبح جزءاً أساسياً في وسط اليونايتد منذ يناير الماضي.





وكون اللاعب ثلاثي في وسط ملعب الفريق رفقة الإسكتلندي سكوت ماكتومناي والبرتغالي برونو فيرنانديز، قاد الفريق لعدة إنتصارات في الفترة الماضية.