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تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:32 م
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هبة عبد الحفيظ
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شنت الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية، العديد من الحملات الأمنية المكبرة، لحفظ الأمن والحفاظ على الموارد دون إخلال.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب، أبرزها: بضائع أجنبية الصنع - ساعات يد – بطاريات حاسب آلي "لاب توب"– حليات – قطع غيار مُعدات – عبوات زيت شيشة إلكترونية، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من مليون جنيه.
وفي مجال الأمن العام: ضبط عدد 19 قضية، أبرزها: مزاولة مهنة بدون، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي.
أما في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 157 حكم قضائي متنوع، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 337 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط 10 قضايا متنوعة، جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
من ناحية أخرى، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الأتي:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 758 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة
أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 814 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها: "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3981 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الإستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 2 قضية متنوعة.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها
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