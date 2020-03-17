تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية، العديد من الحملات الأمنية المكبرة، لحفظ الأمن والحفاظ على الموارد دون إخلال.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:





في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب، أبرزها: بضائع أجنبية الصنع - ساعات يد – بطاريات حاسب آلي "لاب توب"– حليات – قطع غيار مُعدات – عبوات زيت شيشة إلكترونية، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من مليون جنيه.





وفي مجال الأمن العام: ضبط عدد 19 قضية، أبرزها: مزاولة مهنة بدون، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي.



