The Eyes of Darkness عيون الظلام رواية أمريكية تنبأت بانتشار كورونا في "ووهان"

The Eyes of Darkness عيون الظلام.. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رواية للكاتب الأمريكي دين كونتز، نشرها في 1981، ذكرت ما نمر به الآن.





رواية The Eyes of Darkness عيون الظلام





وأثارت The Eyes of Darkness عيون الظلام جدلا واسعا بعدما تطلع إليها الكثيرون وبحثوا عنها، ما جعلها تتصدر "ترند" محرك البحث جوجل.





ظهور ووهان في The Eyes of Darkness عيون الظلام





ظهر "كورونا في مدينة "ووهان" الصينية، وبانتشاره زادت القراءة والبحث عن الروايات والقصص والأعمال الدرامية والسينمائية والكتب التي تتحدث عن أوبئة وفيروسات أخرى، معتبرين إياها تنبأ بما يحدث الآن من تفشي لفيروس كورونا، ومن ذلك رواية للكاتب الأمريكي دين كونتز، The Eyes of Darkness عيون الظلام التي نُشرت عام 1981.





صدور The Eyes of Darkness عيون الظلام





وتصدرت رواية The Eyes of Darkness عيون الظلام للكاتب كونتز المعروف برواياته التي تحمل صبغة تشويق غامضة، والتي تمتزج فيها عناصر رعب وخيال علمي وغموض وسخرية.





رواية The Eyes of Darkness عيون الظلام





وانتشرت The Eyes of Darkness عيون الظلام وهي الرواية الأكثر مبيعا للكاتب الأمريكي، ونشرت قبل نحو 40 عاما، وفيها إشارة غريبة إلى فيروس قاتل يُعرف باسم "ووهان 400" (Wuhan-400)، وهو اسم المدينة الصينية التي نشأ فيها الفيروس لأول مرة.





كورونا في The Eyes of Darkness عيون الظلام





وتعد ووهان هي معقل كورونا والتي ظهر اسمها في الرواية The Eyes of Darkness عيون الظلام، حيث أن رواية الخيال العلمي "عيون الظلام" تعتبر "ووهان 400" سلاحا بيولوجيا يقتل كل من يتعامل معه في أول 12 ساعة.





تقاصيل وأحداث The Eyes of Darkness عيون الظلام





وتتحدث رواية The Eyes of Darkness عيون الظلام عن قصة أم حزينة تحقق في الظروف الغامضة لوفاة ابنها أو كونه ما زال حيا، وتصف إحدى الشخصيات أن "ووهان 400" هو "السلاح المثالي" حيث سيقضي على مدينة أو بلد دون الحاجة إلى "تطهير باهظ الثمن".





كاتب رواية The Eyes of Darkness عيون الظلام





وكتب كونتز في روايته The Eyes of Darkness عيون الظلام: "ووهان 400 سلاح مثالي، فهو يصيب البشر فقط .. لا يمكن لمخلوق حي آخر أن يحمله، ومثل مرض الزهري، لا يستطيع ووهان 400 البقاء خارج جسم الإنسان الحي لأكثر من دقيقة، ما يعني أنه لا يمكنه تلويث الأشياء بشكل دائم أو الأماكن بأكملها بالطريقة التي تسببها الجمرة الخبيثة وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة الخبيثة".





الفيروس في The Eyes of Darkness عيون الظلام





وجاء في رواية The Eyes of Darkness عيون الظلام أن "ووهان 400" يقتل الناس عن طريق مهاجمة الدماغ، حيث نقرأ: "ينتقل الفيروس إلى جذع الدماغ، وهناك يبدأ في إفراز مادة سامة تأكل حرفيا أنسجة الدماغ مثل حمض البطارية الذي يُذوب القماش القطني .. إنه يدمر جزء الدماغ الذي يتحكم في جميع وظائف الجسم التلقائية".





صدمة لأنصار رواية The Eyes of Darkness عيون الظلام





وأشارت تقارير صادمة لذوي نظريات المؤامرة، إلى أن "ووهان 400" في رواية The Eyes of Darkness عيون الظلام لم يكن الخيار الأول للكاتب، حيث أنه وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطبعة الأولى من الرواية كان الاسم الأصلي للفيروس "غوركي 400" (Gorki-400)، وهي تسمية مأخوذة عن اسم مدينة روسية، وعندما انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، أعاد كونتز كتابة روايته وغير اسم الفيروس ليصبح صينيا.



