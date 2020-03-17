شيراز لمتابعيها: "خليكم بالبيت واستمتعوا برفقة العائلة"

شاركت الفنانة اللبنانية شيراز متابعيها بصورة لها برفقة عائلتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.



وعلقت شيراز على الصورة بنصيحة لمتابعيها قالت: خليكن بالبيت واستمتعوا برفقة العائلة والناس يلي بتحبوهن.



وكانت شيراز قد أثارت الجدل بعدما شاركت للمرة الأولى في تجربة تمثيلية ناجحة من خلال مسلسل موت أميرة والذي ضم عدد كبير من نجوم الفن اللبنانيين.



جدير بالذكر أن العمل يتناول قصة اجتماعية رومانسية تجرى أحداثها في الستينات من القرن الماضي، حيث تتعرض إحدى الفتيات الفقيرات وتُدعى (أميرة) للعديد من المشاكل، وتجد نفسها وحيدة في مهب الرياح وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: عاطف كيوان راندي الحلبي وﺗﺄﻟﻴﻒ: طوني شمعون وبطولة كلًا من كارمن لبس مازن معضم شيراز جورج شلهوب إلسي فرنيني بيار شمعون.