كأن أبويا اللى مات.. إسعاد يونس تروي تفاصيل يوم رحيل فريد شوقي

أعربت الفنانة إسعاد يونس عن حزنها الشديد لرحيل وحش الشاشة الفنان فريد شوقي، وقامت بتذكر سيرته بكلمات مؤثرة، وذلك من حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت إسعاد صورة للفنان القدير فريد شوقي، وعلقت على الصورة قائلة:"يا ملك يا حبيبي يعطر حياتك في الجنة و يعطر سيرتك دايمًا على الأرض،انت يوم وفاتك كان كأن ابويا هو اللي مات"، وانهالت عليها التعليقات للدعاء له بالرحمة والمغفرة.



يشار أن إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في دورته التاسعة، كرَّمت الفنان الراحل فريد شوقي، خلال فعالياتها التي أقيمت منذ عدة أيام، حيث حملت هذة الدورة اسمه تقديرًا لجهوده الكبيرة في مجال الفن.



وفي سياق آخر، يعرض للفنانة إسعاد يونس عبر قناة"dmc" برنامج "صاحبة السعادة"و يُذاع البرنامج يوم الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.



