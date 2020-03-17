شانجهاي توسع دائرة الحجر الصحي لتشمل بريطانيا و7 دول أوروبية

أعلن مسؤول بمدينة شانجهاي، اليوم الثلاثاء، أن المسافرين الذين زاروا المملكة المتحدة وسويسرا والسويد وبلجيكا والنرويج وهولندا والدنمارك والنمسا خلال الـ 14 يومًا الماضية سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يومًا لدى وصولهم إلى شانجهاي.