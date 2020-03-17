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ضبط 2579 قضية مرورية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:22 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودهاخلال 24 ساعة عن ضبط 2579 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1053 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و93 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و24 دراجة نارية مخالفة، و14 مخالفات "موقف عشوائي"، و10 مخالفات شروط الترخيص، و4 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

من ناحية أخرى، نجح رجال مباحث مديرية أمن الإسكندرية، في القبض على 3 أشخاص؛ لقتلهم طفلة وسرقة منزلها، بالرمل.

وتبلغ لقسم شرطة أول الرمل، بمديرية أمن الإسكندرية، من إحدى السيدات بالعثور على جثة ابنتها، طالبة، 13 عاما، مصابة بجروح متعددة، وسرقة مبلغ مالي - هاتف محمول- خاتم وقرط ذهب "خاصين بابنتها " تلفاز- بوتاجاز - إسطوانة غاز. 

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل طرف زوج والدة المجني عليها "له معلومات جنائية"، وجميعهم مُقيمين بدائرة قسم ثانٍ الرمل. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر أحدهم باتفاقه مع المتهمين الآخرين على التوجه لمحل إقامة المجني عليها لنقل بعض المنقولات باستخدام دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" خاصة بأحد المتهمين ولدى وصولهم أسفل العقار صعد للشقة المشار إليها، وطلب من المجني عليها السماح له بالدخول بحجة نقل بعض المنقولات لزوج والدتها ثم حاول التعدي عليها فقاومته فتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها وقام بخنقها باستخدام حبل فأودى بحياتها.

وعقب ذلك استعان بباقي المتهمين لنقل المسروقات باستخدام الدراجة النارية المُشار إليها، دون علمهما بارتكابه للواقعة وقام بإخفاء المسروقات لدى أحد الأشخاص عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل "حسن النية"، تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة، وبمواجهة المتهمين أيدا ما جاء باعترافات المتهم الأول. 
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وزارة الداخلية حملات مرورية بوابة الفجر المرور الفجر

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