ضبط 2579 قضية مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أ سفرت جهودهاخلال 24 ساعة عن ضبط 2579 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:





1053 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و93 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و24 دراجة نارية مخالفة، و14 مخالفات "موقف عشوائي"، و10 مخالفات شروط الترخيص، و4 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.





جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





من ناحية أخرى، نجح رجال مباحث مديرية أمن الإسكندرية، في القبض على 3 أشخاص؛ لقتلهم طفلة وسرقة منزلها، بالرمل.