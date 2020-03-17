ما لا تعرفه عن رئيس الوزراء العراقي الجديد

قرر الرئيس العراقي برهم صالح، تكليف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة المؤقتة بعد ساعات على انتهاء المهلة الدستورية المحددة لذلك.

وولد عدنان عبد خضير عباس مطر الزرفي عام 1966 في محافظة النجف وسط العراق، حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفقه- جامعة الكوفة، وشهادة الدكتوراه من ذات وبذات الاختصاص.

وقد هاجر من عام 1991-1994 في مخيم رفحاء في المملكة العربية السعودية، ليهاجر بعد ذلك من عام 1994-2003 في الولايات المتحدة الأميركية.

ويذكر أن الزرفي انضم لحزب الدعوة الإسلامية عام 1983، ثم أسس حركة الوفاء العراقية عام 2004، وعمل عضوا في فريق هيئة الإعمار العراقي 2003 - 2004.

وانتخب الزرفي في عام 2004 محافظا لمحافظة النجف، ونجح في الوصول للمنصب لثلاث دورات 2004 - 2005 و 2009 - 2013 و 2013 - 2015.

وأصبح الزرفي في عام 2006 أصبح الزرفي وكيل مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية حتى عام 2009.

يترأس الزرفي كتلة ائتلاف "النصر" في البرلمان العراقي التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.