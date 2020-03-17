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بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:16 م
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تتابع عمليات تعقيم المدارس أولًا بأول مع المديريات.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: إن مكتب الوزير، طلب من المديريات تقريرا يوميا عن عمليات التعقيم في جميع مدارس المحافظة.
وناشد مكتب الوزير، مديري المديريات بمتابعة الأمر مع الصحة أولا بأول.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء: إننا نتابع تطورات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية على مستوى العالم، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت منذ اللحظة الأولى وجود 3 مراحل لمواجهة انتشار الفيروس المستجد، الأولى احترازية، لبحث الإجراءات الوقائية المختلفة، والثانية في حال ما إذا بدأت تظهر حالات وهي المرحلة الحالية، والثالثة وهو ما ندعو الله ألا تمر به مصر، وهو الوصول لتفشي الوباء.
وأوضح أن الحكومة تتحرك وفق هذا الدليل، وأن قرار إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، هو إجراء وقائي واحترازي لمنع والحد من الاختلاط في هذه المنشآت المهمة جدًا، وأن التوجيه لأي أنشطة تعليمية، مشيرا إلى أن التوجيه يضم أي أماكن يحدث فيها أنشطة تعليمية.
وتابع أنه سيتم إيقاف وتعليق الأنشطة في مراكز الشباب، مثل التدريب والألعاب البدنية وحمامات السباحة، للحد من الاختلاط.
في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.
وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، لافتا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.
ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.
وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.
وذكر مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة.
واستكمل أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.
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