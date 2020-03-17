بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تتابع عمليات تعقيم المدارس أولًا بأول مع المديريات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: إن مكتب الوزير، طلب من المديريات تقريرا يوميا عن عمليات التعقيم في جميع مدارس المحافظة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء: إننا نتابع تطورات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية على مستوى العالم، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي.





وأشار إلى أن الحكومة أعلنت منذ اللحظة الأولى وجود 3 مراحل لمواجهة انتشار الفيروس المستجد، الأولى احترازية، لبحث الإجراءات الوقائية المختلفة، والثانية في حال ما إذا بدأت تظهر حالات وهي المرحلة الحالية، والثالثة وهو ما ندعو الله ألا تمر به مصر، وهو الوصول لتفشي الوباء.





وأوضح أن الحكومة تتحرك وفق هذا الدليل، وأن قرار إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، هو إجراء وقائي واحترازي لمنع والحد من الاختلاط في هذه المنشآت المهمة جدًا، وأن التوجيه لأي أنشطة تعليمية، مشيرا إلى أن التوجيه يضم أي أماكن يحدث فيها أنشطة تعليمية.





وتابع أنه سيتم إيقاف وتعليق الأنشطة في مراكز الشباب، مثل التدريب والألعاب البدنية وحمامات السباحة، للحد من الاختلاط.



