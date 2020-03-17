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تايوان توسع تحذير السفر وتبلغ عن 10 حالات جديدة بكورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:06 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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رفعت الحكومة التايوانية، اليوم الثلاثاء، تحذيرها من السفر ونصحت المواطنين ضد جميع الرحلات غير الضرورية إلى ثلاث ولايات أمريكية بالإضافة إلى اليابان وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وعدة دول آسيوية أخرى، وأبلغت السلطات في البلاد عن 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قالت الحكومة التايوانية، في بيان، إن البلاد لديها الآن 77 حالة إصابة بفيروس كورونا.
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