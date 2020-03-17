تايوان توسع تحذير السفر وتبلغ عن 10 حالات جديدة بكورونا

رفعت الحكومة التايوانية، اليوم الثلاثاء، تحذيرها من السفر ونصحت المواطنين ضد جميع الرحلات غير الضرورية إلى ثلاث ولايات أمريكية بالإضافة إلى اليابان وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وعدة دول آسيوية أخرى، وأبلغت السلطات في البلاد عن 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.