Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تأجيل كورونا.. المباريات المتبقية في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:12 م
Advertisements
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
محمد الدمتناوي
Advertisements
يترقب عشاق ومحبو بشغف كبير مسابقة دوري أبطال أوروبا عودة البطولة الأقوى في العالم بعد تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز.

تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أصدر قراراً بتأجيل المباريات المتبقية من إياب دور الستة عشر بمسابقة دوري أبطال أوروبا إلى أول أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من بلاد القارة العجوز وحرصاً على سلامة الاعبين والجماهير.

المباريات المتبقية من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام المباريات المتبقية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بدور الستة عشر حيث تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 4-2 ، وتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب بروسيا دورتموند الألماني وكذلك أتلانتا الإيطالي على حساب الخفافيش فريق فالنسيا بالإضافة إلى اكتساح ار بي لايبزيج الألماني توتنهام هوتسبير لتتبقى اللقاءات التالية:-

- مانشستر سيتي - ريال مدريد

الملعب...استاد مدينة مانشستر.
نتيجة الذهاب.. فوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف لصالح ريال مدريد

-يوفنتوس - ليون
الملعب... استاد يوفنتوس.
نتيجة الذهاب.. فوز ليون بهدف نظيف

-بايرن ميونخ - تشيلسي
الملعب..أليانز أرينا.
نتيجة الذهاب.. فوز بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة

- برشلونة - نابولي
الملعب..كامب نو.
نتيجة الذهاب.. تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لمثله.
Advertisements

أخبار تهمك

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

We تعلن زيادة مجانية لمشتركي الإنترنت الأرضي.. اعرف التفاصيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

أزمة تواجه زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

"لا تخافوا ولكن احذروا".. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار وبرودة شديدة.. عاجل الأرصاد تحذر

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:32 ص

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

12:07 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

12:16 م

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status