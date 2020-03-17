بعد تأجيل كورونا.. المباريات المتبقية في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق ومحبو بشغف كبير مسابقة دوري أبطال أوروبا عودة البطولة الأقوى في العالم بعد تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز.





تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أصد ر قراراً بتأجيل المباريات المتبقية من إياب دور الستة عشر بمسابقة دوري أبطال أوروبا إلى أول أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من بلاد القارة العجوز وحرصاً على سلامة الاعبين والجماهير.





المباريات المتبقية من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا





ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام المباريات المتبقية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بدور الستة عشر حيث تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 4-2 ، وتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب بروسيا دورتموند الألماني وكذلك أتلانتا الإيطالي على حساب الخفافيش فريق فالنسيا بالإضافة إلى اكتساح ار بي لايبزيج الألماني توتنهام هوتسبير لتتبقى اللقاءات التالية:-





- مانشستر سيتي - ريال مدريد





الملعب...استاد مدينة مانشستر.

نتيجة الذهاب.. فوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف لصالح ريال مدريد





-يوفنتوس - ليون

الملعب... استاد يوفنتوس.

نتيجة الذهاب.. فوز ليون بهدف نظيف





-بايرن ميونخ - تشيلسي

الملعب..أليانز أرينا.

نتيجة الذهاب.. فوز بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة





- برشلونة - نابولي

الملعب..كامب نو.

نتيجة الذهاب.. تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لمثله.