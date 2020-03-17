واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، حيث أسفرت عن ضبط (682) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:





نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين، في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان، بمحافظة القاهرة؛ لحيازته (1،482 طن "أسماك") غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها بالأسواق، مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.





وتمكنت، من ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول، بمحافظة الشرقية، لحيازته (8،040 طن "سكر حر – كاكاو– لبن بودرة – زيت طعام – مسلى "مستلزمات إنتاج") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" وإنتاجه (962 كيلو جرام "شيكولاتة سائلة" منتج نهائي) داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





ونجحت الإدارة أيضا، في ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة (بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (69000 لتر "بنزين 80 - 92") للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، قدرت بقيمة مالية (493،500) جنيهًا لتحقيق أرباح غير مشروعة.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





ومن ناحية أخرى، نجحت تحريات الأجهزة الأمنية، في كشف حقيقة ما أثير في الأيام الماضية، عبر قناة تلفزيونية تابعة للإخوان، عن تعنيف ضابط شرطة، لرجل وزوجته وتعديه عليهما.





حيث بث أحد البرامج التليفزيونية الإخوانية، مقطع فيديو مصور لإحدى السيدات، زعمت خلاله تعرضها وزوجها للسرقة والتعدى بالضرب وإقتحام منزلها عنوة من قِبل طليقها "ضابط شرطة"، فقد تبين كيدية الشكوى ولم يستدل على قيام الضابط المشار إليه بثمة تجاوزات.



