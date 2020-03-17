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رئيس جنوب الوادي: حملة تعقيم موسعة لمنشأت الجامعة في قنا
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:11 م
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بسام عبدالحميد
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قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إن الجامعة تقوم حاليا بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار توجيهات الدولة للتصدي للفيروس وحرصًا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
وأضاف غرباوي في بيان: أن الجامعة تقوم بعمليات تعقيم موسعة لكافة منشأتها ومرافقها داخل الحرم الجامعي، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.
ووجه رسالة اطمئنان إلى طلاب الجامعة بشأن تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، منوهًا فيها أن الجامعة تتخذ جميع الإجراءات التي تضمن للطلاب اكتمال مقررات الفصل الدراسي وتضمن حقوق الطلاب التعليمية وتراعي ظروفهم المعيشية.
كما وجه نصيحته لطلابه بالحذر والحرص وعدم التعرض للعدوى بتقليل الخروج للمنزل إلا في الضرورات، مع اتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الظرف الطارئ الذي يمر به العالم، مؤكدًا على ضرورة عدم الإنجرار وراء الشائعات وعدم ترديدها.
وقال رئيس الجامعة للطلاب: إن حياتهم أثمن وأهم من أي شىء، فلابد من توخي الحذر والحفاظ على سلامتهم البيئية.
قرر اللواء اشرف الداودى محافظ قنا منع زيارات المرضى بجميع مستشفيات المحافظة واقتصار الزيارة على مواطن واحد فقط للمريض يوميًا ولمدة ساعة واحدة من ٣ الى ٤ مساءا بهدف حماية المرضى والزائرين والعاملين بالمستشفيات.
وشدد الداودي على المسئولين عن إدارة المستشفيات بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى تضمن تنفيذ هذا القرار بدءً من الغد.
يأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داعيا الله ان يحفظ مصر وشعبها.
كما ناشد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المواطنين بالمحافظة، بضرورة الابتعاد عن التجمعات واماكن الازدحام ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة في المقاهي كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا.
كما شدد الداودي على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرًا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.
وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية في التغلب على هذا الفيروس.
جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية في حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية، كما تم البدء في تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضي مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.
بينما منعت إدارة مصانع الألومنيوم بنجع حمادي شمال محافظة قنا التجمعات، والدروس الخصوصية في المدن والوحدات السكنية، وحذرت من وجود أي تجمعات داخل المدينة، ضمن حزمة إجراءات وقائية للحد من انتشار الكورونا.
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