رئيس جنوب الوادي: حملة تعقيم موسعة لمنشأت الجامعة في قنا

وأضاف غرباوي في بيان: أن الجامعة تقوم بعمليات تعقيم موسعة لكافة منشأتها ومرافقها داخل الحرم الجامعي، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.





ووجه رسالة اطمئنان إلى طلاب الجامعة بشأن تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، منوهًا فيها أن الجامعة تتخذ جميع الإجراءات التي تضمن للطلاب اكتمال مقررات الفصل الدراسي وتضمن حقوق الطلاب التعليمية وتراعي ظروفهم المعيشية.





كما وجه نصيحته لطلابه بالحذر والحرص وعدم التعرض للعدوى بتقليل الخروج للمنزل إلا في الضرورات، مع اتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الظرف الطارئ الذي يمر به العالم، مؤكدًا على ضرورة عدم الإنجرار وراء الشائعات وعدم ترديدها.



