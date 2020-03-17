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نائبا محافظ القاهرة يتابعان بلاغين بانهيار بعض المنشآت دون خسائر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:09 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تابع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال إنقاذ السكان العالقين بالعقار رقم ١٢ شارع يوسف محمود من حوض الزهور في السبتية، جراء انهيار سلم العقار في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.

وأكد نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الغربية، أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات.

وتابع أيضًا الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بمعاينة العقار رقم 7 شارع محمد كسبر بنطاق حي شبرا؛ حيث تلقى بلاغًا بحدوث انهيار بالعقار المذكور، وعلى الفور، توجه نائب المحافظ لموقع البلاغ، وتبين سقوط سقف حجرة خشبية، دون أن يسفر عن إصابات.

وفي سياق آخر، طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية حتى يشعر المواطن الذي هو أهم اهتمامات الدولة بالخدمات التي تقدمها له كالرصف والإنارة والنظافة.
 
وشدد المحافظ، على مسئولي الإيرادات بالمحافظة والأحياء بتحصيل حق الدولة حتى تتمكن من تنفيذ مشروعاتها كما حذر المتقاعسين عن دفع حقوق المحافظة بفسخ عقودهم.
 
ووجه، خلال الاجتماع التنفيذي اليوم، رؤساء الأحياء بسرعة حصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيبس وتفعيل هذه القرارات حفاظا على أرواح الموطنين.
 
وأشار المحافظ، إلى ضرورة متابعة تجميل الميادين كما شدد على مدير مديرية التموين بمراقبة الأسعار في الأسواق لحماية المواطن من جشع التجار، مشيرا إلى وجود تراجع في الأسعار نتيجة تدخل الدولة بإقامة منافذ القوات المسلحة والشرطة.
 
وأشاد، بدور المجتمع المدني في التعاون مع محافظة القاهرة في تنفيذ المشروعات المختلفة التي تساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق حياة كريمة.

وكما أشار المحافظ، بالتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب لمتابعة وحل شكاوى المواطنين.
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الكلمات المفتاحية

نائب محافظ القاهرة بلاغين انهيار منشات

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